Руководитель Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал





- Я постараюсь его наполнить интересным контентом, давать информационные поводы, информацию, которая не входит в официальные сообщения, но в принципе достаточно интересная. Моя задача - выйти на многотысячных подписчиков телеграм-каналов, не дублируя при этом ни один из информационных ресурсов нашего города, - заявил Александр Рогачук.





Чиновник пообещал, что будет лично писать в свой канал. Первый пост он опубликовал прямо в присутствии журналистов:





- Все, что будет написано - будет написано, отредактировано мной. Иногда хочется что-то пояснить, но оно не вписывается ни в официальное издание, ни в сайт горисполкома.









Также мэр пообещал отвечать на критические сообщения.





- Реально иногда хочется объясниться. Иногда просто пишут чушь! Почему-то должен я быть априори обвиняемым и человеком, который не прав. Телеграм-канал для меня - это полезная вещь, которая позволит мне первому на информационном поле заявлять ту или иную тему. Это не какая-то обязаловка, - говорит Рогачук.





В описании телеграм-канала председателя горисполкома есть неофициальный девиз города: «Лучше Бреста нету места!». Первоначально чиновник поставил себе цель обогнать по подписчикам телеграм-канал Лиды - там больше 400 подписчиков.