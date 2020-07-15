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Стоявших в очереди в ЦИК задерживают. В Минске опять много ОМОНа и автозаков

Людей, которые стояли в огромной очереди в ЦИК, уже задерживают. Об этом пишут в Telegram-каналах и СМИ.

Стоявших в очереди в ЦИК задерживают. В Минске опять много ОМОНа и автозаков
Аресты начались сразу после того, как Центризбирком прекратил работу – после 19:00, а люди, пытавшиеся подать жалобы на снятие Виктора Бабарико и Валерия цепкало в свыборов, стали постепенно расходиться по домам.


Очевидцы говорят, что омоновцы хватают людей хаотично. Уже закрыты как минимум три станции метро – «Кастрычніцкая», «Купалаўская» и «Плошча Перамогі». 

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