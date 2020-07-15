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Штаб Бабарико подал жалобы в ЦИК и Верховный суд на отказ в регистрации

Представители штаба незарегистрированного Центризбиркомом претендента на президентский пост Виктора Бабарико подали жалобы в сам ЦИК и Верховный суд.


"В ЦИК у них все приняли и приняли очень вежливо. Спасибо тем белорусам, кто пришел. Это мирное и законное право", - сказала представитель штаба Мария Колесникова, которую цитирует портал tut.by.

Также, по словам Колесниковой, юрист штаба Максим Знак одновременно подал жалобу в Верховный суд. Тем временем, в пресс-службе штаба Бабарико подтвердили, что "жалоба (в Верховный суд - ред.) подана только что".

Между тем, в течение дня около здания ЦИК образовалась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико, а также экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. По данным портала, по состоянию на 17.30 длина очереди составляет около 1 км.

Ранее штаб Бабарико с призывом подать жалобу в ЦИК обратился к своим сторонникам. "Штаб предпримет все действия для обжалования принятого решения (об отказе в регистрации - ред.) и обеспечения честных выборов", - говорится в заявлении штаба.

"Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами. С соблюдением Избирательного кодекса. С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб", - утверждается в заявлении штаба Бабарико.

Как сообщалось, Центризбирком Беларуси на заседании во вторник отказался регистрировать кандидатом экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Накануне в Минске прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, в ходе которых были задержаны более 250 человек.
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