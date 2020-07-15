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"Есть интересные стратегии". Цепкало будет поддерживать Тихановскую в президентской гонке

Экс-претендент в кандидаты на пост президента, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что планирует поддерживать кандидата в президенты Светлану Тихановскую.


"В самое ближайшее время будем с ней разговаривать. У нас есть несколько очень интересных стратегий, как дальше двигаться в сложившейся ситуации в этой политической кампании", - сказал Цепкало на пресс-конференции в среду, передает "Интерфакс".

"Я думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль", - добавил он.

Цепкало считает, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко "оставил" Тихановскую в избирательной кампании, "потому что, по его мнению, она слабый соперник". "Он (Лукашенко - ИФ) готов играть в хоккей, но играть с женщиной, которая никогда не стояла на коньках и не держала в руках клюшку", - сказал политик.

"Но сила женщины в ее слабости. И именно потому, что она женщина и мать, я считаю своим долгом всячески ее поддерживать", - добавил Цепкало.

Кроме того, политик сообщил, что его штаб будет вести консультации и с другими кандидатами в президенты.
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