Amnesty International: милиционеры в штатском сами спровоцировали жесткий ответ
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что массовые задержания во время мирных собраний в Беларуси нарушили права протестующих и спровоцировали насилие.
Об этом заявила старшая руководительница компаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.
"Собравшиеся, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений", — передает ее слова сайт Amnesty International.
Во время акций протеста 14 июля в разных городах Беларуси, как сообщала пресс-служба МВД, было задержано более 250 человек. Не обошлось и без стычек между протестующими и силовиками. Ответственность за эти стычки Аиша Джанг возлагает на милицию:
"Вчера милиция стремилась разогнать мирные собрания, прибегая к чрезмерному и ненужному применению силы, во многих случаях были задействованы сотрудники милиции в штатском. Это вызвало бурную реакцию со стороны некоторых протестующих, которые пытались предотвратить аресты и избиения других, что также усилило напряженность.
Однако, по словам очевидцев и согласно широко доступным видеозаписям, митинги оставались преимущественно мирными, и многие из арестованных были мирными протестующими".
По ее словам, каждый, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести. Его нужно немедленно и безоговорочно освободить.
Источник: euroradio.fm
18:04 15/07/2020
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