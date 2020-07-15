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Amnesty International: милиционеры в штатском сами спровоцировали жесткий ответ

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что массовые задержания во время мирных собраний в Беларуси нарушили права протестующих и спровоцировали насилие.


Об этом заявила старшая руководительница компаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг. 

"Собравшиеся, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений", — передает ее слова сайт Amnesty International.

Во время акций протеста 14 июля в разных городах Беларуси, как сообщала пресс-служба МВД, было задержано более 250 человек. Не обошлось и без стычек между протестующими и силовиками. Ответственность за эти стычки Аиша Джанг возлагает на милицию: 

"Вчера милиция стремилась разогнать мирные собрания, прибегая к чрезмерному и ненужному применению силы, во многих случаях были задействованы сотрудники милиции в штатском. Это вызвало бурную реакцию со стороны некоторых протестующих, которые пытались предотвратить аресты и избиения других, что также усилило напряженность. 

Однако, по словам очевидцев и согласно широко доступным видеозаписям, митинги оставались преимущественно мирными, и многие из арестованных были мирными протестующими".

По ее словам, каждый, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести. Его нужно немедленно и безоговорочно освободить.
Источник: euroradio.fm
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