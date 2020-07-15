



Как сообщила директорка БДИПЧ ОБСЕ отсутствие официального приглашения не позволяет им наблюдать за ходом избирательного процесса непосредственно в стране.





Координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович считает такое решение белорусских властей политическим, никак не связанным с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире.





"Это еще больше обострит международную критику действиям власти во время этой кампании"

"Наша кампания с самого начала говорила об угрозе отсутствия международных наблюдателей на президентских выборах. Ранее власти направляли приглашение почти вначале кампании, что позволяло офису БДИПЧ направлять во время сбора подписей первичную техническую миссию.





Затем разворачивать штаб и с момента регистрации кандидатов начинали работу региональные долгосрочные наблюдатели. А с момента начала досрочного голосования — и краткосрочные. Так было всегда до этой кампании.





Решение не приглашать наблюдателей — это политическое решение. Очевидно, ситуация с эпидемией не мешала пригласить международных наблюдателей, оставив им право самим определять возможности и формат миссии в условиях пандемии.





Такой шаг свидетельствует, что государство проигнорировало свои обязательства как член ОБСЕ, а власти взяли шаг на международную изоляцию. Это будет иметь негативные последствия и еще больше обострит международную критику действиям власти во время этой кампании.









К сожалению сначала власти проигнорировали рекомендации международной миссии БДИПЧ на прошлых выборах, а теперь сделали невозможными условия проведения полноценного международного наблюдения", — комментирует ситуацию координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович.





"Мы надеемся, что власти воздержатся от преследования национальных наблюдателей"

"В такой ситуации очень возрастает роль независимого общественного наблюдения внутри страны. В свою очередь, мы очень надеемся, что власти воздержатся от преследования национальных наблюдателей, а также создадут все условия для возможности наблюдать все оставшиеся этапы кампании, особенно за голосованием и подсчетом голосов на участках. Очень важно чтобы национальные наблюдатели без угроз, препятствий и преследования могли осуществлять наблюдение", — отмечает Влад ир Лабкович.





Напомним, не будут присутствовать на этой избирательной кампании в Беларуси и наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие налюдателей от СНГ и из РФ также под вопросом.