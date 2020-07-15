К обеду очередь выросла до полутысячи человек, которые рассредоточились почти по всей площади Независимости - хвост очереди достиг гостиницы "Минск", сообщает Свабода













Такое зрелище явно не понравилось властьпредержащим





Около 16 часов к гостинице «Минск» подъехал ОМОН, рядом с отелем появились серые автозаки. ОМОНовцы стали перестраивать очередь в сторону улиц Берсона-Мясникова.





Накануне штаб экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико подготовил жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь О выборах, опубликовал ее на своем сайте и призвал белорусов распечатать эту жалобу, подписать ее и подать в ЦИК — лично или по почте.

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В жалобе требуют:

- отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси,

- изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарикам, Сергею Тихоновскому и другим политзаключенным.





По последней информации, в ЦИК заявили о продлении своей работы до 18.50, чтобы принять жалобы у людей.



