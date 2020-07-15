+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Минск едет Бабич? И если да, то зачем?

17 июля в Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров ЕАЭС.


Заседание пройдет в очном формате.

Как сообщает телеграм-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ, 17 июля для участия в заседании
в Минск прилетит главный путинский "интегратор", экс-посол РФ в Минске Михаил Бабич

Напомним, на должности посла Бабич продержался в Минске недолго, его отзыва, по неофициальной информации, потребовал Лукашенко. 

После возвращения из Беларуси Бабич получил от Путина должность первого заместителя министра экономического развития РФ. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]