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Гол как сокол: опубликованы декларации кандидатов в президенты - официально у Лукашенко ничего нет

В свежем выпуске газеты «СБ» ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Из декларации Лукашенко стало известно, что тот все еще женат и у него нет никакого недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.


Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска, пишет tut.by


Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратного метра, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке «недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» у действующего президента написано «нет». Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.

Из декларации действующего президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей — это пенсия и доходы от акций. 

Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. 

Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Заметим, что у Лукашенко есть как минимум два, по официальной версии, подаренных ему автомобиля - это Майбах от некоего российского олигарха и Tesla, о которой Лукашенко заявил, что ее ему подарил Илон Маск, но тот сразу же опроверг эту информацию. 

Выяснить после этого происхождение электрокара стоимостью примерно $165 тысяч не удалось.


У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО «Студия КОМПАС», 49% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. 

В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: «УАЗ-31514» 2003 года выпуска, «Форд Мондео» 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО «Студия КОМПАС», 51% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», 50% в ООО «С58 Технолоджиз» и 50% в ООО «Информационный Спектр».
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