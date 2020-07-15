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Корнеенко: Как я понимаю, плана "Б" у штаба Бабарико нет

Добиться освобождения Бабарико и его регистрации кандидатом в президенты можно только с помощью широкой народной поддержки, в которой должны принимать участие сотни тысяч человек.

Корнеенко: Как я понимаю, плана "Б" у штаба Бабарико нет
Об этом "Белорусскому партизану" заявил Виктор Корнеенко, один из руководителей штаба единого кандидата от оппозиции на выборах-2006. 

– Вчера вечером, после того как Бабарико и Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, мы увидели протесты в Минске и других городах. В МВД сообщили, что были задержаны более 250 человек…

– Масштаб протестов впечатляет. Нахальное и вызывающее поведение власти не могло не вызвать ответную реакцию населения.

Но, похоже, штаб Бабарико по сути дела смирился с происходящим и пытается решить проблему нерегистрации юридическими способами: обращением в суд, жалобами в ЦИК. Но при существующей системе это не сработает.

Без народной поддержки никакая законная процедура не может принести результатов.

Кроме того, считаю несвоевременной идею с инициированием референдума по изменению Конституции. Очень важно понимать, какая политическая цель преследуется таким образом. 

Если бы кампания по референдуму была бы инициирована до объявления так называемых выборов и способствовала формированию инициативной группы кандидата, я бы это понимал. А так она только отвлекает внимание. 

Весь азарт и активность штаба и команды Бабарико должны быть направлены на требования о его освобождении и регистрации кандидатом. Без широкой народной поддержки, в которой должны принимать участие сотни тысяч человек, этого не добьешься.

На встрече с экспертами представители штаба Бабарико рассказали, что надо изменить в Конституции, чтобы она стала хорошей. Так это и без них известно. Но существует куча препятствий на дороге к проведению референдума. 

Надо иметь план «Б». Как я понимаю, плана «Б» у штаба Бабарико нет. Пройдут законную часть, уткнутся в бетонную стену, а что дальше – неизвестно.

– Но, наверное, то, что штаб Бабарико оказался не готов к суровым реалиям белорусской действительности, это не их вина, а беда? 

– В наших реалиях политик должен учитывать опыт предшественников. Сколько уже было тех же попыток провести Всебелорусское собрание или референдум – все оказались бесплодными из-за позиции власти. 

Мне кажется, альтернативные кандидаты просто не учли предыдущий опыт, не привлекли в свои команды людей, которые хорошо понимают тонкости белорусской политики.  

И это вопрос не только к Бабарико. В феврале я разговаривал с Сергеем Тихановским. 

Спрашивал: понимает ли он, что его будут провоцировать, душить? Он отвечал удивленно: а как, а за что? И вот, пожалуйста, провокация с участием проститутки, и человек сидит в тюрьме. 

Мне кажется, они, к сожалению, не ожидали и не были готовы к таким действиям властей. 


– Кто из зарегистрированных альтернативных кандидатов вам наиболее интересен?

– На мой взгляд, сейчас большего внимания заслуживает Светлана Тихановская. 

– Но сможет ли она дальше вести активную кампанию, если супруг за решеткой и находится под уголовным делом?

– С пониманием отношусь к тому, что Светлане сегодня приходится выносить на своих плечах. Считаю, опытные политики должны оказать ей помощь. Хотя, конечно, возникает вопрос, насколько она готова вести кампанию. 

На мой взгляд, идеальный вариант в сложившейся ситуации – чтобы все альтернативные претенденты в знак протеста сняли свои кандидатуры и довели ситуацию до полного абсурда: одной фамилии Лукашенко в избирательном бюллетене.

Но думаю, что ни Канопацкая, ни Дмитриев, ни Черечень этого не сделают. Да им этого и не позволят, не для того режим включал их в свою игру. 
"Белорусский партизан"
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