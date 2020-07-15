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Огромная очередь у ЦИК из желающих подать жалобу на нерегистрацию кандидатами Бабарико и Цепкало

С утра около здания в центре Минска, где размещается ведомство Ермошиной, собралась очередь из желающих подать жалобы на решение о нерегистрации кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

Об этом сообщает телеграм-канал Беларусь головного мозга, публикуя видео.



Как отмечает канал, с тех пор очередь не только не уменьшилась, а постоянно растет.
"Белорусский партизан"
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