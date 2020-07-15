Лукашенко будет защищать "свою страну"

О том, что "свою страну" он никому не отдаст он говорил уже в начале июля













Правда, под "страной" он почему-то подразумевает только и исключительно свою единолючную власть во главе государства.





"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", - заявил сегодня Лукашенко, которого цитирует БелТА





Лукашенко отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов. "Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…" - заметил он.





В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции и последние народные волнения в США.





"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится", - заявил Лукашенко.









"Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена", - подчеркнул Лукашенко.



