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Лукашенко будет защищать "свою страну"

Свою страну никому не отдадим и будем ее защищать, в очередной уже раз заявил Лукашенко сегодня на встрече с так называемым активом Витебской области

О том, что "свою страну" он никому не отдаст он говорил уже в начале июля



Правда, под "страной" он почему-то подразумевает только и исключительно свою единолючную власть во главе государства.

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", - заявил сегодня Лукашенко, которого цитирует БелТА

Лукашенко отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов. "Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…" - заметил он.

В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции и последние народные волнения в США. 

"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится", - заявил Лукашенко.


"Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена", - подчеркнул Лукашенко.

Однако, напомним, впервые в истории Беларуси власти не пригласили международных наблюдателей на выборы, что только подтверждает мнение ряда аналитиков о "силовом сценарии" проведения президентских выборов.
"Белорусский партизан"
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