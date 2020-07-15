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Власть превращает Беларусь в страну зэков: возбуждено уголовное дело за уличные акции 14 июля

Следственный комитет возбудил уголовное дело за уличные акции, которые прошли в Минске вечером 14 июля.



Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, дело возбуждено по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям сотрудников внутренних дел (статья 342 Уголовного кодекса). 

К делу приобщили видеосъёмки из интернета. 

"Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 14 июля в Минске прошёл ряд стихийных акций. Их участники выражали несогласие с нерегистрацией Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Милиция и ОМОН жёстко задерживали участников акций и журналистов. В нескольких случаях это привело к столкновениям между участниками акций и милиционерами. 

По информации пресс-службы МВД, в разных городах страны было задержано более 250 человек, включая водителя и велосипедиста.
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