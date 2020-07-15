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"Как вы спите по ночам?" Караев лично руководил разгоном в центре Минска и попал в "плен" возмущенных женщин

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев вчера вечером лично прибыл в район площади Победы в Минске, чтобы руководить разгоном мирной акции протеста.

"Как вы спите по ночам?" Караев лично руководил разгоном в центре Минска и попал в "плен" возмущенных женщин
Напомним, накануне вечером было задержано более 200 человек. Протесты были спровоцированы отказом властей зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты основных конкурентов Александра Лукашенко - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев лично прибыл в район площади Победы в Минске, чтобы руководить разгоном мирно стоящих граждан.

Неожиданно для себя он оказался в окружении протестующих женщин, которые требовали прекратить избивать и задерживать мирных протестующих, пишет UDF.BY.

Надо отдать должное выдержке Юрия Караева, который хладнокровно продолжал выполнять свою работу, не обращая внимание на претензии женщин, которые скандировали «Позор!». В догонку одна из женщин спросила у министра: "Как вы спите по ночам?". Министр вопрос проигнорировал.


Но мы вопрос все же повторим: а, действительно, как же вам спится по ночам, "товарищ министр"? Кошмары не мучают? Как вы смотрите в глаза своей семье, приходя вечером с такой "работы"? От стыда не сгораете? 


Но главный вопрос: вы действительно готовы ради сегодняшнего теплого министерского кресла отдавать преступные приказы избивать и арестовывать ни в чем не виновных сограждан только за то, что они устали от 26 лет у власти одного человека, который, и это уже очевидно, держится за власть, как он сам выразился, "синеющими пальцами"?

И как вы потом все это объясните своим внукам, чтобы им за вас не было стыдно и не пришлось скрывать от окружающих, кто их дед?
"Белорусский партизан"
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