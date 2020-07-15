Делаем ставки: ОНТ опубликовал "рейтинг" кандидатов - Ермошина озвучит эти цифры 10 августа?
ОНТ публикует некие результаты опроса, который якобы провел лукашенковский аналитический центр «Ecoom».
Известный своими провластными электоральными исследованиями аналитический центр Ecoom провел очередной социологический опрос. Исследование якобы проводилось с 10 по 13 июля 2020 года путем телефонного опроса, пишет Белсат.
Утверждается, что 87,3% опрошенных граждан ответили, что намерены принять участие в президентских выборах. При этом якобы 69,4% опрошенных готовы проголосовать за Дукашенко. А вот рейтинги остальных претендентов не превышают суммарно 14,6%. В частности, Виктору Бабарико отмерили 6,7%, Валерию Цепкало - 3,1%.
При этом против всех кандидатов готовы голосовать 3,5% опрошенных.
ОНТ также утверждает, что уровень доверия Лукашенко, включающий не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики, эффективности его решений, согласно опросу, составляет 78,1%.
Однако, напомним, что согласно официальным данным проведенного в конце марта- начале апреля опроса Института социологии НАН Беларуси рейтинг доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, Ермошиной, а значит и любым озвученным ею итогам выборов, доверяли лишь 11% минчан.
С учетом развития ситуации с коронавирусом и реакцией на него Лукашенко, а также объявлением об участии в выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и незаконным удерживанием за решеткой как потенциального канадидата, так и более 700 белорусов, несогласных с политой властей, с того времени эти рейтинги могли только упасть, но никак не вырасти.
Кстати, неслучайно утром 14 июля силовики вызывали отдельных работников Института социологии и интересовались их данными на электронных носителях.
"Белорусский партизан"
10:40 15/07/2020
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