Валерию Цепкало – по той причине, что его инициативной группе якобы не удалось собрать требуемого количество действительных подписей. А Виктора Бабарико обвинили в том, что он предоставил декларацию, которая якобы не соответствует доходам, а также в том, что он воспользовался помощью "иностранного государства" в финансировании своей кампании.





Это основные причины отказа сами по себе скандальные, но больше публику пугают подробности, над уточнением которых работают самые серьезные государственные институты, включая КГБ и прочие силовые и гуманитарные структуры.





Все они отличаются высокой активностью в оперативной работе. Это усердие отражается в замечательных показателях: избирательная кампания только началась, а количество задержанных, по данным правозащитников, уже превысило 700 человек (+ около 250 задержанных, в том числе не менее 10 журналистов, 14 июля во время мирных протестов против нерегистрации Бабарико и Цепкало - прим. БП)





В предстоящие три недели, вероятно, следует ожидать действенного умиротворения тех, кто «продолжит раскачивать лодку», жесткие меры только усилятся, а численность «нарушителей» намного увеличится. Есть в нашей «буче боевой и кипучей» удивительная особенность – чем в ней «лучше», тем больше задержанных. Часто бывает, что пошел человек в магазин за хлебом, а его в какой-нибудь автозак – хвать!





Но я не столько о неоправданном ужесточении административного режима во время проведения электоральных компаний. Хотя все это возмутительно, все же хочется обратиться к реальной политике. К ее стратегии и тактикам, которые практикуют все участники процесса.





В. Бабарико и В. Цепкало удалось оживить политический пейзаж, вернуть политику в сферу интересов и действий молодых людей, взросление которых пришлось на времена навязываемой официальной аполитичности. С другой стороны, им удалось привлечь на свою сторону значительное количество политически активных людей внутри традиционного электорального сообщества.









Если учесть активный характер сбора подписей (исключая работу инициативной группы главного претендента, для которого, как и прежде, подписи обеспечиваются «по щучьему велению»), то можно говорить о значительном протестном потенциале, который сформировался в течение нескольких недель. Это главная причина отказа Бабарико и Цепкало в регистрации.





Можно было бы отказать и остальным кандидатам, или оставить одного-двух для соблюдения приличий. Но главное в том, что власти начали кампанию с фактического бойкота большого количества избирателей, которые видели этих политиков участвующими в выборах наравне с другими оппонентами.





Иными словами, их лишили законного права голосовать и выбирать, де-факто заявив, что в этом важном деле обойдутся без избирателей.