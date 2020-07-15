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"Вы звери, господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты". P.S. Задержание на Немиге

По информации Правозащитного центра "Весна" в столице во время мирных акций протеста было задержано более 200 человек (список еще дополняется).
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В Минске 14 июля люди вышли на улицы, чтобы выразить протест нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Их начали жестко задерживать. Самые массовые и брутальные задержания протестующих произошли на Немиге. Как это происходило — смотрите в фоторепортаже.
spring96.org
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