В Минске 14 июля люди вышли на улицы, чтобы выразить протест нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Их начали жестко задерживать. Самые массовые и брутальные задержания протестующих произошли на Немиге. Как это происходило — смотрите в фоторепортаже.



