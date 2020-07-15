Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





— Дорогие мои белорусы, по всем законам жанра я должна записать какое-то видеообращение по случаю регистрации кандидатом в президенты. Но как я могу об этом думать, когда я вижу, что происходит на улицах Минска и в других городах нашей республики. Сотрудники МВД, ОМОН, что вы делаете? Вы просто избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей. Люди вышли на мирный протест, люди вышли, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, желание иметь честные выборы. Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе? Вы понимаете, что вашими руками творится геноцид? Остановитесь, пожалуйста, мне больно смотреть на весь этот беспредел, что происходит сейчас, остановитесь, я вас прошу, — сказала Тихановская.







