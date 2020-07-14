



По этому поводу в эфире Еврорадио одному из зарегистрированных кандидатов Андрею Дмитриеву задали вопрос: почему бы оставшимся альтернативным претендентам не сняться с выборов и оставить Александра Лукашенко в избирательном бюллетене одного?





– Если бы мне сказали: если ты снимешься, то завтра все люди за решеткой окажутся на свободе – я бы ни минуты не сомневался, – ответил лидер гражданской кампании «Говори правду». – Но мы должны понимать: мы снимаемся не просто, чтобы на зло дяде уши отморозить, а чтобы качественно изменить ситуацию.





Представьте себе чувства простого белоруса, вокруг которого все рушится и в бюллетене остается один Лукашенко. Он думает: и что дальше? Если альтернативное голосование, ты понимаешь: ты голосуешь не за Лукашенко, а за, скажем, Дмитриева и выбираешь другого президента. А тут что происходит?! Не сделаем ли мы так, что люди от безысходности сами проголосуют за Лукашенко?





Дмитриев заявил, что его команда намерена ставить пикеты и агитировать людей становится на выборах наблюдателями.









Ранее политик эмоционально выступил в ЦИК, призвав власти отпустить политзаключенных, а Лидию Ермошину — забрать заявление на Сергея Тихановского.





Напомним, помимо Дмитриева ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Сергея Черечня, Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую и Александра Лукашенко.