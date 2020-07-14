В Минске, Гомеле и Бресте на акциях задержали журналистов

О том, что после оглашения ЦИК информации о зарегистрированных кандидатах и отказа Бабарико и Цепкало в регистрации, белорусы в некоторых городах вышли на так называемые акции несогласия.

Во время несанкционированных мероприятий начали задерживать журналистов, некоторых - прямо во время прямых трансляций в интернете с места событий.





Известно как минимум об одиннадцати задержанных репортерах. В Минске задержали корреспондентов «Еврорадио» - журналисты Ильин и Майоров вели стрим с площади Победы.





На некоторое время был задержан, но позже отпущен корреспондент TUT.BY Судников. Также задержали внештатного журналиста газеты «Новое время» Артема Лява, журналистов «Радио Свобода» Пилецкого и Рябчика и журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву. В Гомеле на акциях солидарности задержали журналистов «Сильные Новости» Пужинскую, Дробышевскую, Глушакова.









Также в Бресте был задержан спецкор TUT.BY Стас Коршунов.