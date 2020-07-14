Александр Федута: Что делать? Письмо к наивным людям

Сейчас – новый вопрос

Новый, но старый, как двадцать шесть лет, которые мы прожили, мало общаясь друг с другом, – как если бы проживали их в каких-то параллельных мирах.





Что делать? Копирайт сохраняется за Чернышевским Н.Г., но от этого менее актуальным вопрос не становится. Я – не Мацкевич, который знает всё и любит наклеивать ярлыки вроде «проходимцев», «лгунов», «подонков». Не собираюсь наклеивать их. Язык может прилипнуть к ярлыку, и договариваться от этого будет труднее, пишет политолог Александр Федута в колонке на сайте "Белсат"





Итак, вариант первый – бойкот?

Чтобы реально проконтролировать неявку (буду употреблять этот термин вместо «бойкота»), нам нужно не менее пяти наблюдателей на каждый участок, где идет голосование. На так называемые закрытые участки – в следственные изоляторы, госпитали и больницы их не пустят. Но на все остальные – не менее пяти наблюдателей. В этом случае сегодня нужно заниматься одним – инструктажем наблюдателей. Их моральной и юридической подготовкой. Координацией их действий. Последний раз такое удавалось только в 1996 году, когда борьба шла за Конституцию. Сейчас нужно повторить. Можем?





Если этот вариант, то штабы всех демократических кандидатов – и, главное, незарегистрированных кандидатов – должны привлечь к себе «классическую оппозицию». Тех самых «змагаров», от которых так тщательно до сих пор отмежевывались. Сейчас – в течение максимум двух суток – нужно найти общий язык и создать единую (подчеркиваю: единую!!!) структуру по наблюдению – не имея на это ни копейки денег. За идею. Но – только так.





Это сложно. Но есть и другой вариант

Другой – назначение «кандидата и.о. Бабарико-Цепкало». Любого из зарегистрированных. Объединение штабов. Организация все той же системы контроля и наблюдения во время голосования. И общая агитация за него – и его агитация за «Беларусь без застоя» и за освобождение политзаключенных.





И если контроль будет невозможно организовать – этот «кандидат и.о.» должен сняться после использования им эфирного времени.





Этот вариант тоже сложен. Но он понятен всем, включая внешних наблюдателей. И его реализация зависит только от штабов Бабарико и Цепкало. Инициатива должна исходить от них.





Все остальное – суды, пикеты за регистрацию, кампания по сбору подписей за референдум о возврате в золотые времена Конституции 1994 года, замечательные слова о том, что, участвуя, вы добиваетесь освобождения своих мужей и жен, – от лукавого, от КГБ или от недостатка политической опытности.





То, что до сих пор штабы большинства кандидатов были укомплектованы представителями мира эльфов, прилетевшими к нам с другой планеты и не имеющими минимального представления о политических реалиях Республики Беларусь, к делу уже не относится. Проплыли.





Хотя бы сейчас – выберите один из двух вариантов и сосредоточьтесь на его реализации.