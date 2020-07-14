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Москва заявила о важности углубления интеграции с Беларусью

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой белорусского правительства Романом Головченко обратил внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин и Головченко проводят переговоры в Москве, передает "Белсат".

«Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьёзное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права. Раскрытие созидательного потенциала Союзного договора позволит нам сформировать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и осуществления крупных совместных проектов», – заявил российский премьер во время встречи.


Поездка в Москву – это первый зарубежный визит белорусского премьера Романа Головченко после назначения на должность.

«Мы видим в этом ещё одно важное подтверждение особого братского характера российско-белорусских отношений, обоюдной заинтересованности в поступательном развитии нашего сотрудничества, в углублении интеграции в рамках Союзного государства», – отметил в связи с этим Мишустин.
ИИ/МВ belsat.eu
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