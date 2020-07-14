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Люди вышли на улицы после не регистрации Бабарико и Цепкало. Что происходит

Стихийные акции протеста проходят в разных районах Минска и других городах Беларуси.

Люди вышли на улицы после не регистрации Бабарико и Цепкало. Что происходит
В Минске хлопают в знач протеста. Фото: Алиса Гончар \ "Белсат"
Люди протестуют против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. Люди собираются на проспекте Независимости возле цирка и возле Центрального гастронома. Многие автомобилисты в центре Минска сигналят.

Сотрудники ГАИ перекрыли проспект на площади Независимости и возле цирка.

На Дзержинском проспекте образовалась стихийная цепь солидарности. Подобные акции проходят в Полоцке, Пружанах и Гомеле.

Журналисты "Еврорадио" были задержаны во время стрима:


В Минске начали жестко задерживать людей:
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