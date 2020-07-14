Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMG2.

Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.









"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учение помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении.





Запланированы визиты в Болгарию и Украину в ближайшие дни.