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Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для учений c Украиной и Болгарией

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.
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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.

Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMG2.
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Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.


"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учение помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении.

Запланированы визиты в Болгарию и Украину в ближайшие дни.
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