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На улицах Минска — автозаки. МВД призывает белорусов «проявить разум»

В Минске власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В МВД призвали белорусов «проявить разум» и не участвовать в массовых мероприятиях, пишет TUT.BY.

Автозаки на площади Независимости в Минске / Дмитрий Брушко, TUT.by​

Вечером 14 июля на площади Независимости в Минске фотограф TUT.by Дмитрий Брушко заметил три автозака. 

Судя по всему, так белорусские власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с тем что Центризбирком не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты. 

В МВД пояснили, зачем они там стоят.

«МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Беларуси, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций. Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе МВД.

В милиции также призвали белорусов «проявить разум и мудрость», «не поддаваться на провокации» и «соблюдать национальное законодательство».


Как сообщалось ранее, двум альтернативным претендентам, собравшим больше всего подписей в свою поддержку, ЦИК отказал в регистрации на заседании 14 июля. 

Ни сами претенденты, ни их штабы с призывами к уличным акциям не выступают.
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