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В Комитет Виктор Бабарико обратился 6 июля. Индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020, пишет TUT.BY





— Сообщение Виктора Бабарико содержит в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба, — рассказали Мацкевич и Лаевский.





По состоянию на 13 июля Комитет по правам человека запросил у Беларуси информацию о том, оценило ли государство должным образом риски того, что заключение под стражу будет препятствовать реализации политических прав заявителя в грядущих президентских выборах. Информация должна быть предоставлена Комитету до 22 июля.





Адвокаты напоминают, что Комитет по правам человека — это орган мониторинга и контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Республика Беларусь с 1973 года является государством — участником этого международного договора, поэтому обязалась уважать и обеспечивать гарантированные в нем права.





— Став участником Первого факультативного протокола в Пакте в 1992 году, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом, — отмечают защитники.





Напомним, 14 июля ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Штаб экс-банкира заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в суде.

