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Мечислав Гриб: Бабарико победил бы. Без вариантов. Но у нас сейчас как в 37-ом

По какому сценарию пойдет президентская кампания-2020 после беспрецедентно жестких и незаконных действий властей в отношении оппонентов Лукашенко и нерегистрации главных его соперников на выборах?

Мечислав Гриб: Бабарико победил бы. Без вариантов. Но у нас сейчас как в 37-ом
Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с председателем Верховного Совета 12 созыва Мечиславом Грибом.

14 июля Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты: Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Череченя и Александра Лукашенко, отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало

- Думаю, что власти реализуют старый сценарий: дадут по несколько процентов каждому кандидату, если до выборов кого-нибудь еще не исключат из президентской гонки. И ауфидерзейн!

- Почему не зарегистрировали Бабарико и Цепкало?

- Бабарико и Цепкало достаточно сильные кандидаты на должность президента, и на свободных выборах они без всякого сомнения победили бы. Ни капли не сомневаюсь в их победе.

- Нерегистрация самых сильных оппонентов Лукашенко не устранила причины недовольства общества.

- Естественно. Сегодня общество совершенно другое, даже по сравнению с 2016 годом. Но власти действуют по старым лекалам. 

Бабарико признали выновным в том, в чем он не виновен. В соответствии с Конституцией. С законодательством Республики Беларусь гражданин РБ считается виновным, если это признал суд, который вынес приговор, вступивший в законную силу. 

А до этого можно писать, говорить что угодно, но до суда человек считается невиновным. А Ермошина вынесла «приговор» только на основании материалов следствия.

Суд не состоялся, и неизвестно, состоится ли, а если пройдет – когда. А государство уже подключило средства массовой информации, Бабарико называют «преступником», чтобы выработать отрицательное отношение к человеку. Хотя вина его не доказана, а суда над ним еще не было.

Но сегодня уже повесили всех собак на Бабарико. Как в 37 году: «собачьи головы», «головы поотрываем». Только задержали, еще не было следствия, может, человека еще не довезли до СИЗО, а его уже сделали врагом народа.

И вообще интересные у нас избирательные комиссии: создаются по приказу администрации и исполкомов, работают по приказу администрации и исполкомов, разрабатывают изменения в законодательство под руководством администраций, памятки, инструкции – все делается под руководством администраций или исполкомов. 

И дают ответ, например, команде Бабарико: мол, закон не дает им права по просьбе человека проверить его подпись. Действительно, в Кодексе это не оговорено, но ведь и не запрещено! Значит, в этом случае вопрос решается очень просто: Центральная избирательная комиссия в связи с тем, что подобные случаи происходят на каждых выборах, принимает инструкцию и положение, в которых описывает механизм проверки. И все, больше ничего не нужно. 

А ЦИК становится в позу: в Избирательном кодексе такая процедура не прописана.

Я подозреваю, что при разработке Избирательного кодекса очень активное участие принимали члены Центризбиркома. Но куда ни кинь – везде клин, а комиссия ни в чем не виновата. Закон получился очень плохой, размытый, который не решает конкретных вопросов. 


- Куда же выплеснется недовольство людей?

- Может выплеснуться куда угодно и как угодно. Недовольство людей очень плохо направляется в ту или иную сторону, его можно пытаться направить в одно русло, а оно выплеснется совершенно в другом направлении. Никто не сможет предсказать, куда оно выплеснется.

Мне интересно другое: почему молодые люди, которым приписали больше подписей, чем они сдали, приняли это как должное и продолжают участие в президентской кампании.

- Они не способны выступить одной коалицией? 

- Возможен один вариант: если бы все кандидаты в президенты (не считая Лукашенко) договорились и выразили недоверие всем избирательным комиссиям (у них для этого есть все основания), к ним присоединились Бабарико и Цепкало, тогда никто эти выборы не признал бы однозначно. 

Но Канопацкая точно не будет договариваться об этом, и остальные тоже вряд ли способны договориться. Для них большая награда и почет сама регистрация кандидатами в президенты.
«Белорусский партизан»
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