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Стала известна дата предвыборных дебатов

Центризбирком сегодня объявил, когда кандидаты в президенты выступят по государственному радио и ТВ.

Теледебаты пройдут 30 июля, пишет Office Life.

Обращения к избирателям по радио можно услышать 20 и 22 июля, а также 27 и 29 июля с 8:00 до 9:00.

По телевидению: 17 и 19 июля, а также 21 и 28 июля с 17:00 до 19:00.

Перечень печатных СМИ для публикации программ немного изменили. Теперь в нем не будет газеты «Беларусь Сегодня» («Советская Белоруссия», тираж 190 тыс.). Останутся «Рэспубліка» (тираж 28 тыс.) и «Звязда» (20 тыс.).

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