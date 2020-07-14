- ЦИК принял прогнозируемое решение – не зарегистрировал кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало, собравших наибольшее количество подписей. Почему?





- Ответ очевиден. Бабарико, главным образом, был основным дестабилизирующим систему фактором. Его включение в кампанию стало своего рода шоком для режима, начало подрывать уверенность бюрократического аппарата в том, что Лукашенко сможет удержать власть.





Даже те, кто долгие годы верно служил системе, начали «бежать с корабля» и делают это публично, что еще больше дезорганизовывало управленческий аппарат. Эти настроения как в обществе, так и в административно-бюрократическом аппарате усиливало ощущение того, что за Бабарико стоит Кремль, что Россия активно включится в борьбу с Лукашенко, а значит те, кто будет в лагере Бабарико в момент его триумфа, получат дивиденды.





Лукашенко вынужден был применить силу, чтобы продемонстрировать, что он продолжает контролировать ситуацию. Эта демонстрация была необходима, прежде всего, для запугивания номенклатуры.





Арест Бабарико, забракованные подписи Цепкало и в конечном итоге нерегистрация были главными моментами проявления политической воли и силы Лукашенко, это доказало, что система стабильна и все еще способна ликвидировать угрозы любыми средствами.





Это также четкий сигнал номенклатурному, силовому, идеологическому аппаратам, что после выборов там пройдут серьезные чистки по отношению к тем, кто посмел проявить нелояльность действующей власти.





Вторым субъектом для воздействия было общество. Правящий класс открыто показал, что мнения и желания людей не имеют никакого значения, если они не обладают фактором силы. Даже если за Лукашенко никто не проголосует, его власть будет непоколебима до тех пор, пока он в состоянии ее удержать.





В свою очередь, продолжение игры в «выборы» создавало условия для неопределенности и непредсказуемости, продолжало бы продрывать основы стабильности системы. С обвалившимся рейтингом, высоким уровнем недовольства в обществе такая игра – опасна. И Лукашенко поспешил ее закончить.





- Среди зарегистрированных кандидатов – Светлана Тихановская. Та самая Тихановская, чей муж сидит за решеткой по обвинению в уголовном преступлении, а инициативная группа фактически разгромлена. Какую цель преследовали власти?





- Факт регистрации Тихановской - довольно продуманный и эффективный манипулятивный шаг властей.





1. Сохраняется привлекательность избирательного процесса.





2. Прикрываются явные политические фейки и снижается уровень недовольства от нерегестрации Бабарико и Цепкало.





3. Дезориентируется население и внимание электората переориентируется на новые политические объекты. Деятельность, как и судьба Цепкало и Бабарико становятся неактуальными.





4. Девальвируется идея бойкота и сохраняется иллюзия выбора, что также важно, когда речь идет об оценках Запада.





5. Энергия протеста снова перенаправляется в электоральное русло.





6. Ну и конечно, власти делают вид, что их решения по кандидатам (Бабарико и Цепкало) "политически не мотивированы", так как Тихановская в период сбора подписей была наиболее популярна среди населения и была зарегистрирована.





С другой стороны, Светлана Тихановская уязвима и не станет фактором дестабилизации процесса, не позовет на Площадь. Видно, что, лишенная команды, угрозы она уже не представляет, в крайнем случае ее могут снять с гонки в любой момент.





Светлане Тихановской нужно осознать, что она будет использоваться как ширма, как манипулятивный механизм, и принять ответственное решение о снятии с «кампании», а также призвать к бойкоту «выборов» и протесту, как изначально планировалось ее мужем.









- Дмитриев, Канопацкая, Лукашенко, Тихановская, Черечень – кандидаты в президенты. Какой сценарий реализуют власти?





- Избирательная кампания вернулась в контролируемое и предсказуемое пространство, в зону комфорта для властей. Мы имеем 3 очевидных фейка: Канопацкая, Дмитриев и Черечень, которые даже не собрали 100 тыс., подписей, но были зарегиестрированы кандидатами.





Тем самым, власти демонстративно унижают общество, показывая, что белорусы – это бессильное стадо, которое ничего не может сделать против 3% Лукашенко.





Соответственно, итоги голосования будут предсказуемыми, около 80% проголосуют за Лукашенко, а «электоральные объедки» остануться ручным «кандидатам».

- Означает ли это, что режим Лукашенко максимально стерилизовал президентскую кампанию, ликвидировав очаги возможного напряжения? Ведь значительная часть избирателей, недовольных нынешним руководителем, осталась без своих кандидатов.





- Именно это и произошло. Белорусское общество не только осталось без кандидатов, но оно осталось без ясного руководства к действию. Это большая ошибка штабов Цепкало и Бабарико, которые хранили молчание относительно дальнейшей стратегии. Играли в какие-то формально-юридические игры, надеясь на благополучный исход регистрации.





Тем самым было упущено время, а главное, растрачена энергия протеста, которая могла бы быть использована для давления на систему. Штабы Цепкало и Бабарико, боясь провоцировать власть, тем не менее, не избежали негативных последствий зачистки электорального поля.





Как мне кажется, здесь полностью проявилось незанине «новыми политиками» сущности авторитарного режима. Действовать против тирании законными методами – это тоже самое, что пытаться остановить пулю голыми руками.

- Стоит ли ждать открытого возмущения значительной части общества либо нужно готовиться к молчаливому бойкоту новой старой власти?





-Уже сейчас в обществе наблюдается фрустрация, спад активности и усталость. Слишком долгим было ожидание. К тому же людей не готовили к протестам, а призывали ждать. Мобилизовать электорат на действия будет крайне тяжело.





Власть нанесла обществу четыре удара: арест Тихановского, арест Бабарико, манипуляция с подписями, нерегистрация Цепкало и Бабарико. Общество попыталось ответить самоорганизованными протестами, в то время как штабы претендентов самоустранились от активных действий.





Конечно, в данной ситуации можно действовать по такому направлению:





1. Объявить и организовать полный бойкот "избирательному процессу";





2. Объявить общественную и информационную изоляцию всем тем "кандидатам", которые выступят в качестве фейков: Канопацкая, Черечень, Дмитриев;





3. Начать подготовку к национальной забастовке и протестам в Беларуси 9 августа.





Но, как мне кажется, штабы Цепкало и Бабарико, Светлана Тихановская уже не осмелятся пойти на такие радикальные шаги. В часности группа Бабарико продолжит заниматься «юридическими» процедурами и «подготовкой» к референдуму.





- Прибрать власть к своим рукам – одно, а удержать ее в условиях тотального недоверия власти – совершенно другое. К каким методам придется прибегать власти, чтобы удержать власть после 9 августа?





- Конечно, следующая пятилетка будет самой тяжелой в истории белорусского авторитарного режима. Лишенный электоральной поддержки, законности в глазах большинства Лукашенко будет вынужден опираться только на силу. Страна погрузится в атмосферу «бархатного террора».





Страна вернется в доинформационную эпоху, т. е. произойдет полная зачистка инфо пространства от альтернативных СМИ, блогеров, телеграммеров и других медиа-активистов (частично это уже реализовывается). Уже введены штрафы (аресты) за посты и перепосты, связанные с критикой власти;





Окончательное решение оппозиционного вопроса (вплоть до закрытия партий) с целью ликвидации самой идеи альтернативы;





Заморозка национальной культурной жизни, которая также генерирует и развивает идею альтернативы. Усиленная ресоветизация культурно-символического пространства;





Масштабная политизация школы и ВУЗов;





Расширение государственного контроля в экономике и репрессии в отношении малого и среднего бизнеса;





Показательные репрессии в отношении чиновников, которые высказали хоть малейшую нелояльность в период нынешней кампании.





Лукашенко же придётся жить в неприступном замке в самой высокой башне, прячась от народа, находясь в окружении небольшого круга верных крестоносцев (режимоносцев). Для него наступает новая реальность.





Теперь он находится на вражеской земле, он просто захватчик, его вера и вера в него растоптана и уничтожена. Народ взбунтовался и Лукашенко ему этого не простит.





Политическое пространство должно быть выжжено: развитие, реформы, диалоги будут заменены регулярными репрессивными практиками. Все и вся, что имело отношение к электорально-социальному бунту подлежит искоренению. Оставшихся ждёт "новое крещение".





Только так система и клан Лукашенко может выжить. Ситуация такова, что вернуть "любовь общества" или хотя бы благое равнодушие к нынешнему режиму уже не удастся. А значит и нет надобности притворяться, справедливым и "заботящимся" о людях. Покупать народную любовь, скрывать социальную эксплуатацию и выкачивание ресурсов.