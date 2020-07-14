ЕС: Мы поддерживаем независимость Беларуси, но права человека важнее

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.





Валерий Цепкало, и Виктор Бабарико, набрали более 100 тысяч необходимых подписей. Однако Виктору Бабарико было отказано на том основании, что были обнаружены якобы несоответствия в его декларации о доходах и имуществе, а Валерию Цепкало отказали якобы из-за недостаточного количества действительных подписей и отсутствия информации о том, что в собственности его супруги есть акции Приорбанка. Как передает tut.by письме говорится, что оба кандидата — и, набрали более 100 тысяч необходимых подписей. Однако Виктору Бабарико было отказано на том основании, что были обнаружены якобы несоответствия в его декларации о доходах и имуществе, а Валерию Цепкало отказали якобы из-за недостаточного количества действительных подписей и отсутствия информации о том, что в собственности его супруги есть акции Приорбанка.





— Отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже отмечалось Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации.





Более того, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для кандидатов, что противоречит обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам, — отмечается в заявлении.









Европейский союз сожалеет о том, что рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, в частности, о введении четких и разумных критериев и механизмов для регистрации кандидатов и проверки подписи, не было реализованы. ЕС ожидает от Беларуси незамедлительного официального приглашения БДИПЧ / ОБСЕ наблюдать за предстоящими президентскими выборами.





В ЕС убеждены, что исключение кандидатов ограничивает возможность белорусского народа выражать свою волю. Евросоюз также ожидает от Минска уважения прав белорусов на свободу выражения мнений и мирных собраний до предстоящих выборов.





— Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия останутся определяющими для ЕС при формировании его политики в отношении страны, — говорится в заявлении.





Напомним, во вторник, 14 июля, в ЦИК прошло заседание по регистрации кандидатами в президенты. Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко единогласно допустили к участию в выборах. Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты не зарегистрировали.



