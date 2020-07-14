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Снявшийся с выборов Гайдукевич стал доверенным лицом Лукашенко

Лидер Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич стал доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко


"Я возвращаюсь на выборы! Сегодня я, лидер Либерально-демократической партии и депутат парламента, стал доверенным лицом кандидата в президенты и действующего президента страны", - говорится в распространенном заявлении Гайдукевича.

"Будущее страны сегодня для нас важнее собственных политических амбиций. Важно объединить страну. Как доверенное лицо кандидата в президенты я объявляю о том, что объеду значительное количество городов и деревень, встречусь с огромным количеством людей", - отметил политик.

"Не бойтесь говорить. Пусть говорят медики, учителя, рабочие, труженики села, представители малого и среднего бизнеса. Пусть говорят хипстеры, рестораторы, айтишники - мы услышим всех", - обещает Гайдукевич.

Он также сообщил, что после выборов ЛДП предложит свой вариант изменений Конституции Беларуси.

"Главное - не дать решать судьбу страны на улице и на площадях. Не рвать страну на части. Не дать решать судьбу страны за ее пределами", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 26 мая Гайдукевич, который заявлял о своих президентских амбициях, заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

"В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране. Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента", - сказал Гайдукевич.

Собранные за него 30 тысяч подписей он передал в штаб действующего президента.

"Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы", - заявил бывший претендент.
Источник: interfax.by
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