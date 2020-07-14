+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Политолог: Впервые в истории белорусы будут считать, что Лукашенко НЕ победил на выборах

Из-за событий во время президентской кампании репутация Лукашенко как внутри страны, так и в целом на международной арене оказалась полностью разрушенной.

Политолог: Впервые в истории белорусы будут считать, что Лукашенко НЕ победил на выборах
Об этом в интервью "Белорусскому партизану" заявил директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич. 

– Виктор Бабарико и так находится за решеткой, государственные телеканалы активно занимаются его очернением. Почему власти решили еще и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты? 

– Все равно у них не было уверенности что действия против Бабарико имели эффект: серьезно снизили его популярность и убедили людей в правдивости 
обвинений.

Он остается очень перспективным политиком и, наверное, власти решили не рисковать и закрыть вопрос уже на этапе регистрации кандидатов в президенты.

– Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Какими могут быть последствия такого радикального шага властей? 

– Основное последствие заключается в том, что легитимность выборов ставится под большой вопрос – и внутри страны, и за ее пределами.

Многие жители Беларуси не будут считать, что Лукашенко победил честно. Это будет первая такая ситуация в истории страны. Раньше он так или иначе получал электоральное большинство, и вопросов к нему по этому поводу возникало немного.

Эта новая ситуация – дополнительные риски и проблемы для власти.

Кроме того, снятие с выборов двух самых популярных кандидатов однозначно вызовет негативную реакцию на Западе. И большие репутационные издержки.

Уже нельзя будет говорить о каком-то позитивном имидже, о каком-то авторитете Лукашенко на постсоветском пространстве, и в целом на международной арене. Вся его репутация разрушается.

– Кандидатами в президенты зарегистрированы Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая. Как считаете, навяжет ли кто-то из них борьбу Лукашенко? 

– Однозначно нет. Вопрос даже не в том, есть ли у названных кандидатов потенциал и ресурсы, чтобы вести кампанию. Власть показала, что никакой борьбы на выборах она не хочет. Как только они станут представлять хоть какую-то угрозу, то их избирательную кампанию остановят. 

Если уж власти решились на отстранение Бабарико и Цепкало, то не будут долго думать, стоит ли закрывать вопрос по другим кандидатам. 


– Еще до решений ЦИКа появилось сообщение, что команды Бабарико и Цепкало объединяются, чтобы разработать план контроля за ходом голосования. Как оцените перспективы идеи?

– Понятно, что надо что-то делать. Такая попытка имеет свою логику. Но, думаю, что прямых политических результатов она иметь не будет. Мы и так знаем, как работает избирательная машина, что нужные для власти проценты будут нарисованы.  

В ситуации, когда лидеры президентской гонки исключены (причем с нарушением всех возможных правил), легитимность выборов и так под большим вопросом. 

Что еще может доказать кампания по наблюдению? Что накручена явка? Может быть. Но и так понятно, что выборы уже нечестные, что многочисленными силовыми мерами президентская кампания сломана.   

А зафиксировать массовые фальсификации – в Беларуси, на мой взгляд, это не представляется возможным.

– Как власти поведут себя после 9 августа? Лукашенко заявлял, что «выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее». 

– Да, очень тревожное заявление, которое прозвучало как угроза. Думаю, продолжится использование всех репрессий, необходимых для удержания власти. 

Интрига в том, прибегнут ли власти к бессмысленному и глупому нагнетанию репрессий. Мы теперь видим, что иногда предпринимаемые меры непропорциональны угрозам. 

Звучат заявления, что нужно разобраться с интернетом, со СМИ – при том, что они и так функционируют в Беларуси в очень жестких условиях. 

Но мне все-таки кажется, что серьезного роста репрессий не будет. По той причине, что для этого тоже нужны ресурсы.

Постоянно держать силовиков в тонусе, придумывать что-то против оппонентов, креативить с целью изменения информационного поля – у меня нет ощущения, что система в нынешнем состоянии готова к такой длительной мобилизации.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]