Об этом в интервью "Белорусскому партизану" заявил директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.





– Виктор Бабарико и так находится за решеткой, государственные телеканалы активно занимаются его очернением. Почему власти решили еще и отказать ему в регистрации кандидатом в президенты?





– Все равно у них не было уверенности что действия против Бабарико имели эффект: серьезно снизили его популярность и убедили людей в правдивости

обвинений.





Он остается очень перспективным политиком и, наверное, власти решили не рисковать и закрыть вопрос уже на этапе регистрации кандидатов в президенты.





– Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Какими могут быть последствия такого радикального шага властей?





– Основное последствие заключается в том, что легитимность выборов ставится под большой вопрос – и внутри страны, и за ее пределами.





Многие жители Беларуси не будут считать, что Лукашенко победил честно. Это будет первая такая ситуация в истории страны. Раньше он так или иначе получал электоральное большинство, и вопросов к нему по этому поводу возникало немного.





Эта новая ситуация – дополнительные риски и проблемы для власти.





Кроме того, снятие с выборов двух самых популярных кандидатов однозначно вызовет негативную реакцию на Западе. И большие репутационные издержки.





Уже нельзя будет говорить о каком-то позитивном имидже, о каком-то авторитете Лукашенко на постсоветском пространстве, и в целом на международной арене. Вся его репутация разрушается.





– Кандидатами в президенты зарегистрированы Тихановская, Дмитриев, Черечень и Канопацкая. Как считаете, навяжет ли кто-то из них борьбу Лукашенко?





– Однозначно нет. Вопрос даже не в том, есть ли у названных кандидатов потенциал и ресурсы, чтобы вести кампанию. Власть показала, что никакой борьбы на выборах она не хочет. Как только они станут представлять хоть какую-то угрозу, то их избирательную кампанию остановят.





Если уж власти решились на отстранение Бабарико и Цепкало, то не будут долго думать, стоит ли закрывать вопрос по другим кандидатам.









– Еще до решений ЦИКа появилось сообщение, что команды Бабарико и Цепкало объединяются, чтобы разработать план контроля за ходом голосования. Как оцените перспективы идеи?





– Понятно, что надо что-то делать. Такая попытка имеет свою логику. Но, думаю, что прямых политических результатов она иметь не будет. Мы и так знаем, как работает избирательная машина, что нужные для власти проценты будут нарисованы.





В ситуации, когда лидеры президентской гонки исключены (причем с нарушением всех возможных правил), легитимность выборов и так под большим вопросом.





Что еще может доказать кампания по наблюдению? Что накручена явка? Может быть. Но и так понятно, что выборы уже нечестные, что многочисленными силовыми мерами президентская кампания сломана.





А зафиксировать массовые фальсификации – в Беларуси, на мой взгляд, это не представляется возможным.





– Как власти поведут себя после 9 августа? Лукашенко заявлял, что «выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее».





– Да, очень тревожное заявление, которое прозвучало как угроза. Думаю, продолжится использование всех репрессий, необходимых для удержания власти.





Интрига в том, прибегнут ли власти к бессмысленному и глупому нагнетанию репрессий. Мы теперь видим, что иногда предпринимаемые меры непропорциональны угрозам.





Звучат заявления, что нужно разобраться с интернетом, со СМИ – при том, что они и так функционируют в Беларуси в очень жестких условиях.





Но мне все-таки кажется, что серьезного роста репрессий не будет. По той причине, что для этого тоже нужны ресурсы.





Постоянно держать силовиков в тонусе, придумывать что-то против оппонентов, креативить с целью изменения информационного поля – у меня нет ощущения, что система в нынешнем состоянии готова к такой длительной мобилизации.