Страдалица Ермошина

Но вначале вспомним, из-за чего Лидии Михайловне пришлось обращаться за защитой. По ее мнению, господин Тихановский угрожал прийти к ней домой без приглашения, что является давлением и угрозой ее безопасности.





Вряд ли блогер мог подумать, что вот таким образом аукнутся его сказанные скорее в шутку, чем всерьез слова: «Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Это понятно, хоть там никто и не живет (имеется в виду резиденция), но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем».





Читатели наверняка улыбнулись: мол, поерничал господин Тихановский, ну и что в этом такого? А вот госпожа Ермошина уловила в словах блогера другой смысл. «Зайдем в гости к человеку, который не ждет и не приглашал? А если зайдем, то как – принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей».





Судя по всему, такие или подобные заявления в Следственный комитет, прокуратуру председатель ЦИК может писать и направлять для проверки пачками. Как, впрочем, такие же пачки жалоб могут лететь в проверяющие органы и от тех, кто имеет серьезнейшие претензии к ее работе.









Что они думают, видя ее очередное выступление по телевидению, представить себе можно, но без ругательных слов трудно это описать. Но что до этого Ермошиной, она продолжает делать страдальческий вид, демонстрируя, что, занимая вот уже десятки лет пост председателя Центральной избирательной комиссии, жертвует собой.





Не ценить такое сокровище, как Лидия Михайловна, государство позволить себе не может. А потому и окружило ее заботой и лаской. Этого, правда, многие не понимают, считая, что она не заслуживает таких почестей.





Примерно год назад вокруг госпожи Ермошиной началась информационная буря. Тогда в интернете появилась фотография ее коттеджа в поселке Дрозды , конечно же, с неблагожелательными комментариями, на что владелица страшно обиделась. А потом она все-таки сменила гнев на милость и дала интервью «Комсомольской правде» в Белоруссии», в котором искренне жаловалась на тяжелую жизнь:





«В любом доме постоянно что-то ломается, а ремонты – это дорого, дома технологичные. Это же не деревенская избушка, где можно нанять кого-то за 3 рубля кол прибить. А делать что-то постоянно надо: то калитку, то ворота. Раз в год необходимо оплатить услуги газовщика, который должен сделать профилактику. Если, не дай бог, засорилась канализация, дорогие услуги по очистке.





Если откололась плитка на крыльце, может, и все крыльцо придется переложить. Надо платить человеку, который покосит траву, а летом это два раза в неделю. Еще электроника – поди разберись, почему ворота стали открываться сами по себе».





Чувствуете: Лидия Михайловна подходит к проблеме основательно. Настолько основательно, что готова после выхода на пенсию сменить свою «не деревенскую избушку» площадью 270 квадратных метров и стоимостью в сотни тысяч условных единиц на нечто менее затратное.





Вообще-то, понять госпожу Ермошину просто. Скорее всего, «небольшие» размеры дома и его рыночная стоимость обусловлены, во-первых, знанием действующего белорусского законодательства – когда существует угроза того, что рано или поздно вас навестит не только блогер Тихановский, но и инспектор налоговой полиции, который пожелает ознакомиться с легальными источниками доходов, на которые «избушка» построена.





Думаю, Лидия Михайловна села, все просчитала – и решила не рисковать. Жизнь – штука долгая, всякое случиться может.





Но есть, как мне кажется, и другая причина. Не желает она и с кем-либо соревноваться. Соседи Ермошиной по Дроздам – люди важные, чиновные. Земля под коттеджи отводится здесь чуть ли не по личному указанию главы государства. И особняки строятся – куда там старой партийной номенклатуре времен застоя и перестройки! Не дотянуться! Дворцы!









Ее коттедж – конечно не дворец. Но он от обычной избушки отличается сильно – и не только внешне. Избушку действительно содержать проще. Да и лозунг «Мир хижинам, война дворцам!» на фоне постоянно подогреваемой то Лукашенко, то каким-нибудь Давыдько «фронтовой» риторике в любой момент может вспыхнуть.









У вас, уважаемый читатель, есть миллион долларов? У меня нет. И даже у блогера Тихановского за диваном нашли не миллион, а всего лишь 900 тысяч – и то жена в ужасе подумала, что им такие деньги подбросили.





Да и сам Сергей, находясь за решеткой, донес до общественности: эта куча долларов специально подброшена. И как ему не поверить – во время первого и второго обысков ничего не нашли и, только проводя третий обыск, глубокой ночью, не удивляйтесь, где-то за диваном обнаружили 900 тысяч (!) долларов.





Но вернемся к Лидии Михайловне. Жить ей одной в огромнейшем затратном коттедже и в самом деле нелегко. А потому, помните, она как-то высказалась, что в тот момент, когда страдания ее по основному месту работы закончатся, она благополучно расстанется с недвижимостью в Дроздах и переедет…





Куда? Куда-нибудь. К подружкам в Калининград. Большой культурный город. Что ей здесь с нами делать? Страдать и ждать, пока Тихановский без приглашения появится у нее на пороге? Нет уж, пусть вначале он пояснит следователям, что имел в виду, когда говорил:





«И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем».