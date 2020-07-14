Команда Бабарико про отказ в регистрации: Мы идем в суд

— Спасибо, что пришили поддержать. Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико, — отметила представитель штаба Мария Колесникова.





— В суд мы точно идем. Все, что мы услышали сегодня, это очень странно. Никаких документов мы не увидели, — добавил юрист штаба Максим Знак.





Напомним, Виктора Бабарико глава ЦИК предложила не регистрировать кандидатом в президенты, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение. Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.









Как отметила Ермошина, в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».





— В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур, — сказала Ермошина на заседании.





Она также заявила, что многие члены инициативной группы Бабарико работали в Белгазпромбанке, который на 99,6% принадлежит российским коммерческим структурам. Это не является нарушением, но члены инициативной группы пользовались в ходе своей работы ресурсами банка — корпоративной связью, автомобилями.





В ЦИК сочли это нарушением запрета на прямое или косвенное участие иностранных финансов в предвыборной кампании.







