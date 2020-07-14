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Класковский: Точки над і в этой кампании еще не расставлены

Белорусское руководство избавило публику от пикантнейшего сюжета, когда соперник действующего президента вел бы предвыборную борьбу из-за решетки.

Класковский: Точки над і в этой кампании еще не расставлены
Как я и прогнозировал, Бабарико не зарегистрирован на основе претензий к декларации о доходах и имуществе.

Презумпция невиновности вопиюще проигнорирована, но после уничтожающих заявлений о Бабарико из уст главы государства, людей в погонах и сюжетов белорусского государственного телевидения это не сенсация.

Те, кто предполагал, что Александр Лукашенко захочет выглядеть крутым вождем, который никого и ничего не боится, ошиблись. Официальный лидер предпочел не рисковать. Ему не до изящества и не до демонстрации крутости. Слишком уж неблагоприятно складывалась для него нынешняя избирательная кампания.

Сейчас, что ни говорите, ее накал резко падает. Вероятность опасных для режима массовых выступлений намного снижается. Не тот уровень мотивации.

Вместе с тем, точки над і в этой кампании еще не расставлены. А после 9 августа белорусский сюжет может обрести новый драматизм.

Лукашенко, похоже, понял, что народную любовь не вернуть. А это означает, что ставка на силу станет основой внутренней политики. 

Посмотрим, как воспримет это общество, насколько серьезны сдвиги в массовом сознании, симптомы которых мы увидели в дни «подписной революции».
Александр Класковский, klaskouski
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