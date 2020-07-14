+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Символично. Перед ЦИК Беларуси пролетающая птица бросила мертвую мышь

Перед зданием Центризбиркома, где в настоящее время проходит заседание по регистрации кандидатов в президенты Беларуси, пролетающая птица бросила мертвую мышь.



Как передает Интерфакс-Запад, птица, предположительно ястреб-пустельга, бросила мертвого грызуна прямо перед входом в Дом правительства, где располагается ЦИК. После того, как птица выронила добычу, она начала биться в окна здания и только потом улетела.

Центризбирком во вторник с 11 утра проводит заседание, на котором будут утверждены кандидаты в президенты Беларуси.

Согласно восточному календарю, 2020 год - год Крысы (Мыши). По народным поверьям, мертвое животное перед зданием сулит беды и неудачи, отмечает агентство.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]