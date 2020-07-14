Президент Косово предстал перед спецтрибуналом в Гааге

"Я готов принять новый вызов и победить ради моего сына, семьи, народа и страны", - заявил он, пообщавшись с журналистами перед зданием трибунала. "Никто не может переписать историю", - считает он.





В конце июня прокуратура спецтрибунала обвинила Тачи и еще восемь представителей бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) в совершении жестоких преступлений, в результате которых пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов указанных лиц. Помимо прочего, президент Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств", утверждалось в заявлении прокуратуры.





Президент Косово обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он мог совершить "политические ошибки", но не военные преступления. Обвинительное заключение насчитывает десять пунктов, передает DW.





Доводы прокуратуры до октября должен рассмотреть спецтрибунал и решить, предъявлять ли Тачи официальные обвинения. Заключение было передано в трибунал еще 24 апреля, однако прокуратура не спешила предавать этот факт всеобщей огласке.





Решение его обнародовать было принято потому, что Хашим Тачи и экс-председатель парламента республики Кадри Весели пытались помешать работе этого органа, надеясь избежать судебного преследования, говорилось в заявлении для прессы. Президент Косово говорил, что если спецсуд утвердит обвинительный акт, он готов подать в отставку.





Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово, действовавшей в период войны 1998-1999 годов. С 2000 по 2016 годы он являлся лидером Демократической партии Косово (ДПК), в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах Тачи занимал пост премьер-министра республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года был избран президентом Косово.





В результате войны в Косово погибло более 10 000 человек, 1641 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Однако Сербия, наряду с Россией и целым рядом стран ЕС, по-прежнему не признают независимости Косово.