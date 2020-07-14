



Все они сумели собрать и сдать на проверку необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами.





Правда, после проверки оказалось, что экс-руководителю ПВТ Валерию Цепкало не хватает подписей. Из 160 тысяч сданных комиссии признали действительными только 75 тысяч.





Заседание началось с официальной части: представители областных избирательных комиссий рассказали о количестве сданных и принятых подписей.





Первым из потенциальных кандидатов рассматривался вопрос Виктора Бабарико.





- В декларации о доходах Бабарико есть «всего лишь три несоответствия», где-то он уменьшил доход на 65 долларов, где-то - на 95 евро, - рассказала Лидия Ермошина. Это не влияло на факт регистрации. По ее словам, все это незначительная ошибка с «учетом его годового дохода».





И сразу же глава ЦИК рассказала, что в декларации Бабарико не отражены материальные средства и недвижимые имущества, а также доходы от подконтрольных структур. Лидия Ермошина зачитала бумаги из силовых структур, рассказала про «Приватлизинг», «Правовой диалог», офшоры и организованную преступную группу. Также зачитала о выводе средств на Кипр, Литву и Латвии.





- Я могу только пошутить: взятки то в налоговых декларациях не отражаются.





Виктору Бабарико было предложено отказать в регистрации на основании «получения иностранной финансовой помощи».









Напомним, правозащитники признают 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и руководитель его инициативной группы сын Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи.





Неожиданному выходцу из банковской элиты удалось собрать огромное число автографов за себя. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали. На днях штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты.





Известно, что Виктор Бабарико находится в СИЗО по экономическим статьям, адвокаты не могут их комментировать и даже называть. Официальных сообщений о том, из-за чего задержан экс-банкира, пока нет. Адвокаты ходатайствуют о переводе его под домашний арест с правом общения со штабом и СМИ.