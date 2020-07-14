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Штраф и 10 суток: суды над участниками "цепи солидарности" прошли в Гродно

В суде Ленинского района Гродно вынесли приговоры двоим местным активистам инициативных групп Тихановской и Канопацкой. Административные протоколы в отношении активистов были составлены после их участия в "цепи солидарности", которая проходила в областном центре вечером 19 июня.

Обвиняемыми по двум административным делам стали два гродненских активиста – член инициативной группы Светланы Тихановской Юлия Корначова и член инициативной группы Анны Конопацкой Ежи Григенча. 

В отношении обоих активистов были составлены административные протоколы по ст. 23.34 КоАП Беларуси за участие в несанкционированном массовом мероприятии – акции "Цепь солидарности", которая прошла в Гродно 19 июня. В отношении Григенчи административный протокол составлялся по ч. 3 данной статьи – деяние, совершенное повторно.

На судебных заседаниях присутствовали друзья и единомышленники обвиняемых, часть мест в зале занимали мужчины крепкого телосложения в масках. Свидетелями по делам выступали местные милиционеры. На заседании, на котором рассматривалось дело Григенчи, присутствовала Анна Конопацкая, приехавшая в Гродно, чтобы поддержать активиста.

Во время судебных разбирательство по административному делу Корначовой одного из слушателей – местного активиста Николая Саляника – пришлось выводить из зала суда силой. Мужчина не встал, когда судья вошел в зал. После этого охрана суда взяла активиста под руки и вытащила из зала. 

Активистку Корначову оштрафовали на 20 базовых величин – 540 рублей, Григенче вынесли наказание в виде 10 суток административного ареста с отсрочкой наказания, в зале суда его не взяли под стражу. Оба активиста не согласны с обвинениями и  вынесенным наказанием.
Источник: sputnik.by
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