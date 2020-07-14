+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Времени очень мало" - ОБСЕ ждет срочное приглашение от Беларуси для наблюдения за выборами

Глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель отметил, что ОБСЕ ожидает официального приглашения белорусских властей для наблюдения за выборами. «Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало», - заявил он.

"Времени очень мало" - ОБСЕ ждет срочное приглашение от Беларуси для наблюдения за выборами
По словам дипломата, «если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — передают Naviny.by.

Дирк Шубель также надеется, что санкции в отношении Беларуси из-за наличия политзаключенных вводить не придется. Но он признал, что в зависимости от ситуации этот вопрос будет обсуждаться.

По его словам, ЕС готов развивать отношения с Беларусью, но «но есть одно большое но».

«Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.


В частности, в ЕС ожидают, что «те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тысяч подписей».

Глава комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных рассказал 7 июля, что наблюдатели ОБСЕ не приедут в Беларусь.

«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — сказал он.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]