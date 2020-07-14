ЦИК регистрирует кандидатов в президенты - онлайн

Напомним, к сбору подписей допустили 15 инициативных групп, но только 7 из них претендуют на регистрацию.

















Ранее ЦИК признала, что более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидата, собрали инициативные группы:





Александра Лукашенко, действующего главу государства;

Виктора Бабарико, бывшего руководителя " Белгазпромбанка»;

Андрея Дмитриева, председателя кампании " Говори правду»;

Анны Канопацкой, бывшего депутата Палаты представителей;

Светланы Тихановской, жены заключенного блогера Сергея Тихоновского;

Сергея Черечня, председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады).





Также сдала более 100 тысяч подписей инициативная группа бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, но ЦИК отклонила более половины подписных листов - осталось менее 100 тысяч подписей. Штаб Цепкало считает отстранение подписных листов безосновательным.







