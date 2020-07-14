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ЦИК регистрирует кандидатов в президенты - онлайн

Центральная избирательная комиссия Беларуси с 11 часов 14 июля проводит заседание, на котором рассматривает регистрацию кандидатов в президенты.

ЦИК регистрирует кандидатов в президенты - онлайн
Напомним, к сбору подписей допустили 15 инициативных групп, но только 7 из них претендуют на регистрацию.

Онлайн-трансляцию ведет радио Свабода



Ранее ЦИК признала, что более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидата, собрали инициативные группы:

Александра Лукашенко, действующего главу государства;
Виктора Бабарико, бывшего руководителя " Белгазпромбанка»;
Андрея Дмитриева, председателя кампании " Говори правду»;
Анны Канопацкой, бывшего депутата Палаты представителей;
Светланы Тихановской, жены заключенного блогера Сергея Тихоновского;
Сергея Черечня, председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады).

Также сдала более 100 тысяч подписей инициативная группа бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, но ЦИК отклонила более половины подписных листов - осталось менее 100 тысяч подписей. Штаб Цепкало считает отстранение подписных листов безосновательным.
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