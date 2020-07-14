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ЦИК зарегистрирует сегодня кандидатов в президенты

Претендентов на попадание в бюллетень семеро, их судьба зависит как от количества сданных подписей, так и от итогов проверки деклараций.

Как пишет Sputnik, Центризбирком проведет сегодня заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидатов в президенты Беларуси.
Зарегистрировать кандидатов ЦИК мог в период с 5 июля, однако комиссия решила провести соответствующее заседание в последний возможный день – 14 июля.

На заседании во вторник члены Центризбиркома рассмотрят заявления на регистрацию от семи кандидатов: Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева, Светланы Тиахновской, Сергея Черечня и Анны Канопацкой.


Для регистрации кандидатом необходимо иметь не менее 100 тысяч подтвержденных после проверок подписей. Также требуется, чтобы при проверке не возникло вопросов к декларациям претендентов.

Среди подавших заявку на регистрацию только один претендент – Цепкало – не имеет должного числа подписей: ему "засчитали" всего 75 тысяч из 160 тысяч сданных. Оспорить это решение комиссий он пока не смог.

Начнется заседание Центризбиркома в 11:00.

Уже в среду официально начнется агитация за кандидатов. Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
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