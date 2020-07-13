



«В соответствии с предоставленной нам информацией по состоянию на 11.00 13 июля 2020 г Центральной комиссией были получены ответы на все направленные запросы в отношении поданных от имени Бабарико В.Д. документов. В соответствии с полученными ответами, сведения, содержащиеся в названных документах, в том числе в декларации о доходах и имуществе Виктора Бабарико, соответствуют действительности.





Таким образом, с учетом наличия достаточного количества подписей избирателей, на данный момент формальных оснований для отказа в регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь нет», — считает юрист штаба потенциального кандидата в президенты.