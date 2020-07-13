«Черная касса». По ТВ показали «новый эпизод по «делу Белгазпромбанка»

Новый эпизод в «деле Белгазпромбанка» связан с корректировкой курсов валют в интересах определенных людей, сообщает телеканал. По данным ОНТ, в одной из касс Белгазпромбанка валюту меняли по специальному курсу, пишет TUT.BY





По словам сотрудников в отделении была vip-касса, где обслуживалось руководство и vip-клиенты, «куда приходили только свои». Эти факты расследует Комитет госконтроля.





— 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабрико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 млн рублей. В день перечисления премий (4 апреля) в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт, — рассказывает в эфире начальник управления департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов.





По его слова, за эти полтора часа получившие премии руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов.





Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».





Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несет ответственность за их достоверность.