+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Сергей Тихановский снова попал в карцер — за то, что не побрился

Блогер Сергей Тихановский в СИЗО №1 снова попал в карцер. На этот раз причиной стало то, что он не побрился, говорит его жена Светлана Тихановская, которая выдвигается на пост президента.



Блогер оказался в карцере 10 июля. Это произошло на следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущих два раза. Кстати, раньше Тихановского наказывали за то, что сидел на подоконнике, и за то, что под трёхметровым потолком в камере у него обнаружили паутину. 

"Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет, мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор, я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни небритьё — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть, не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер", — пересказывает TUT.by слова Тихановской.

Она при этом отметила, что Сергей держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.

После выхода из карцера, как узнал адвокат блогера Виктор Мацкевич, администрация СИЗО распространила сведения о так называемом низком социальном статусе Тихановского. Из-за этого заключённые в его прежней камере отказались с ним быть вместе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]