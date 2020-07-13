В Гродно задержали лидского блогера Дениса Рудевича

Денис Рудевич. Фото: baj.by





Приятели Дениса причиной называют стрим, который блогер вел 19 июня с акции солидарности с политзаключенными в Гродно, передает Belsat.eu





Стримил на иностранное СМИ YouTube





19 июня в Гродно с акции солидарности с политзаключенными Денис Рудевич вел стрим на телеграм-канале «Лида для жизни». Во время стрима к блогеру подбежали несколько милиционеров, схватили его, бросили в автомобиль и завезли в РОВД. Во время задержания был разбит телефон блогера. В РОВД на Рудевича составили протокол по 22.9 КоАП, ч. 2 (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и отпустили. Технику обещали вернуть после экспертизы. Ранее блогер сообщал, что милиционеры посчитали видеохостинг YouTube иностранным СМИ без аккредитации.





Сегодня, 13 июля, после суда над гродненским активистом Ежи Григенчей Дениса Рудевича задержали милиционеры в штатском. Причина – тот же стрим за 19 июня.









Где сейчас находится блогер?





От знакомых стало известно, что на Дениса составили новый протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения мероприятия). Предыдущее административное дело было прекращено. Но где сейчас сам блогер – неизвестно.





«Неизвестно и нет возможности узнать. Из родных у него только бабушка, и та в Лиде находится. У него не было документов [с собой. – Belsat.eu], могут продержать 72 часа для установления личности», – говорит Юлия, знакомая блогера.





По статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения мероприятия) Дениса могут приговорить от штрафа до 15 суток административного ареста.