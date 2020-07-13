Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко уже больше 200 дней держат за решеткой
Судьи отклонили ходатайства защиты подозреваемых.
Судьи в очередной раз отказались освобождать из-под стражи военнослужащего Сил спецопераций ВСУ Андрея Антоненко и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которых полиция называет подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.
В понедельник, 13 июля, коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского суда о продлении ареста Антоненко до 23 июля. При этом судьи отказались принимать во внимание ряд ходатайств о готовности взять подозреваемого на поруки.
Кроме того, в суд первой инстанции уже поступило очередное ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Антоненко под стражей, сообщил адвокат Леонид Маслов на своей странице в Facebook.
В это же день Печерский суд отклонил ходатайство защиты Кузьменко о смягчении избранной ей меры пресечения. Соответствующее постановление вынесла судья Олеся Батрин, передает «Укринформ». Обжалованию оно не подлежит.
Третьей подозреваемой – военному медику Яне Дугарь – суд смягчил меру пресечения. Ей разрешили снять электронный браслет, а также свободно передвигаться по территории Украины.
12 декабря 2019 года руководство полиции сообщило, что в убийстве Шеремета подозревают детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца ССО Андрея Антоненка и военного медика Яну Дугарь. По версии следствия, мотивом убийства была "дестабилизация общественно-политической ситуации". Вероятных заказчиков в полиции назвать не смогли.
13 декабря Печерский суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Кузьменко взял под стражу на 60 суток без права внесения залога. Меру пресечения подозреваемым избирал судья Сергей Вовк, который в 2012 году отправил за решетку Юрия Луценко. ЕСПЧ признал тот приговор политически мотивированным.
Апелляционный суд Киева оставил меры пресечения без изменений, проигнорировав десятки желающих взять Кузьменко и Антоненко на поруки, а также на информацию об алиби подозреваемых и аргументы защиты о несостоятельности представленных следствием улик.
Впоследствии подозреваемым несколько раз продлевали меры пресечения.
2 июля в полиции заявили, что дело Шеремета готово к передаче в суд для рассмотрения по существу.
Коллеги Шеремета из "Украинской правды" также усомнились в озвученной полицией версии относительно мотивов убийства.
Журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.
По мат. zn.ua
19:43 13/07/2020
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