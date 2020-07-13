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«Ошибку допустили члены территориальных комиссий». Штаб Цепкало подал в ЦИК жалобу по забракованным подписям

Штаб претендента на пост президента Валерия Цепкало направил жалобу в ЦИК, подкрепив ее тысячей заявлений граждан, чьи подписи были признаны недействительными. Правовых оснований для отказа экс-дипломату в регистрации кандидатом в президенты по подписям нет, заявил представитель штаба на пресс-конференции, пишет TUT.BY.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На заседании 14 июля ЦИК может назвать имена кандидатов в президенты. Накануне штаб претендента на пост президента Валерия Цепкало рассказал, что у Центризбиркома нет оснований не признавать реальность оставленных за кандидата подписей. Представители кандидата говорят, что нашли нарушения в работе территориальных комиссий по проверке подписей.

Перепроверяя забракованные подписи, члены штаба обнаружили допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения. По данным штаба, в некоторых районах подписи проверялись с ксерокопии подписных листов, а претензии комиссий о том, что даты подписанты ставили не собственноручно, не подкреплены оценками экспертов.

— Мы можем констатировать, что комиссии придирались к нашим подписям и подписям Виктора Бабарико. <…> Сегодня была направлена жалоба на территориальные комиссии в адрес руководства ЦИК вместе с более чем 1 тысячей заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными, — заявил руководитель штаба претендента Андрей Ланкин.

Из поданных командой в территориальные избирательные комиссии 160 тысяч подписей, по информации ЦИК, действительными были признаны около 75 тысяч. Для регистрации кандидатом в президенты установлен порог в 100 тысяч подписей.

По словам самого кандидата, ЦИК признает реальность подписей и оставивших их людей, а указывает на несоответствие почерка людей в поставленных датах и подписях.


— Выяснилось, что никто не ставит под сомнение 160 тысяч подписей, которые мы собрали. Это реальные люди, избиратели Республики Беларусь, которые выразили свое волеизъявление и пожелали видеть меня в качестве кандидата в президенты, — оценил результат анализа забракованных комиссиями подписей Валерий Цепкало.

После рассмотрения жалобы и учитывая реальность подписей, частично подтвержденных гражданами, в штабе Цепкало предполагают, что ему не будет отказано в регистрации в качестве кандидата по причине недостающих признанных подписей. 
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