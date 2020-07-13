14 июля Центризбирком планирует регистрировать кандидатов в президенты.





Тем временем фаворита президентской гонки Виктора Бабарико, который находится под следствием в СИЗО КГБ, прессует вся государственная машина: вначале на ОНТ, а затем по БТ показаны «расследования», цель которых – показать претендента преступником-«расхитителем».





В какое русло спецслужбы направят сюжет президентской кампании, связанный с Виктором Бабарико и Белгазпромбанком? Об этом в интервью "Белорусской правде" рассуждает эксперт, пожелавший сохранить анонимность.





-Следствие выбрало классическую схему: разделяй и добивайся результата. Решено сыграть на противоречиях между людьми, поставить их в условия своеобразной конкуренции (кто быстрее расколется) и использовать человеческие слабости.





Не буду оценивать, носила ли деятельность Бабарико преступный либо непреступный характер в рамках «Белгазпромбанка», просто потому, что не известны все обстоятельства дела и не известно, какие неформальные договоренности между исполнительным органом банка и его реальными хозяевами существовали. Но нынешняя беларуская власть решила показать, что деятельность Бабарико и других членов исполнительного органа банка и других структур носила преступный характер.





Не буду вдаваться и в политическую подоплеку «дела Бабарико» – здесь и так все понятно.





Сюжеты, вышедшие на официальных беларуских телеканалах, свидетельствуют о том, что спецслужбы решили ударить по самому уязвимому фактору – по человеческому. Чем больше людей участвует в следственных действиях, тем больше всплывает противоречий, тем выше вероятность утечек или поломок. В Белгазпромбанке документально все могло оформляться безупречно, но реальную суть хозяйственных операций могут рассказать их участники. Избрана классическая тактика следствия: сначала работать с каждым обвиняемым или подозреваемым отдельно, а потом ловить их на противоречиях. Используется стремление человека, который находится в стрессовых условиях изолятора, переложить вину на другого и выторговать себе лучшие условия.





«Расследование» ОНТ – чисто пропагандистский фильм, рассчитанный на невзыскательный вкус беларуского обывателя. Понятно, что сюжет появился в связи с президентской кампанией. Цель – показать Виктора Бабарико преступником-расхитителем, рэкетиром, рейдером и человеком, ломающим чужие судьбы. В Беларуси, к сожалению, подобные ролики крутят несколько раз в год: «дело Бабарико», «сахарное дело».





Сам сюжет аморален прежде всего. В цивилизованном мире были бы все основания привлечь его авторов к ответственности хотя бы за то, что они назвали человека «преступником» без решения суда. Но в беларуских условиях рассчитывать на правосудие наивно. Разумеется, адвокаты Бабарико будут писать жалобы, могут даже предъявить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но практической пользы их действия не принесут.









Думаю, участь Виктора Бабарико предрешена: обвинительный приговор будет вынесен. Возможно, к нему будет применено наказание не только в виде реального лишения свободы, но и специальная конфискация: основная часть его имущества будет признана полученной преступным путем и обращена в доход государства.





Виктора Бабарико могут даже зарегистрировать кандидатом в президенты – смеха ради. Приговора нет, Бабарико – человек не виновный. Хотя, судя по высказываниям Лидии Ермошиной есть у меня большие сомнения, что его зарегистрируют. Ермошина говорит, что и форма декларации не соблюдена, из правоохранительных органов в Центризбирком поступят сведения об имуществе Виктора Бабарико, находящемся за границей (о недвижимости, о долях в уставных фондах компаний), которые не отражены в декларации, и на этом основании его вполне могут и отказать в регистрации.





Не исключаю того, что информационная атака на Виктора Бабарико является подготовкой к тому, чтобы отказать ему в регистрации на том основании, что его декларация расходится со сведениями правоохранительных органов.