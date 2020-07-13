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Власти и не скрывают: интернет могут заблокировать в любой момент

Предвыборная кампания в этом году проходит в условиях "невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления", заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Власти и не скрывают: интернет могут заблокировать в любой момент
Казакевич провел онлайн-конференцию "Telegram-угрозы: кто стоит за ними и кому выгодна дестабилизация в обществе", передает радио Свабода.

По мнению Казакевича, то, что сейчас происходит в стране — это часть технологии, направленной на достижение одной простой цели: расшатать и дестабилизировать ситуацию.

"Элементом такой технологии является негативное воздействие в информационном поле с целью подрыва авторитета власти, очернения конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов, угроз и оскорблений в адрес сотрудников милиции.

Задачи простые и понятные. С одной стороны, породить недоверие и неприязнь, а это означает — ненависть граждан к существующему государственному строю, особенно сотрудников органов внутренних дел и военных. 

С другой стороны, расшатать сознание самих сотрудников, чтобы в итоге породить в них неуверенность, посеять страх, невозможность или нежелание выполнять принятые на себя обязательства по охране общественного порядка и борьбе с преступностью", — зачитал свое выступление полковник милиции.

Казакевич привел в пример травлю гродненских милиционеров, показал якобы скриншоты сообщений жене милиционера.

Отдельно Казакевич остановился только на чате Telegram-канала «Армия с народом». Общее количество подписчиков - тысяча человек, утверждает он. (На самом деле у канала "Армия с народом" 125 подписчиков, чата у этого канала нет. - РС). 

В канале якобы фигурировали активные призывы к силовому воздействию на правоохранителей.

В трансляции продемонстрировали скриншоты сообщений двух бывших правоохранителей, а теперь просто охранников. "Ничего общего с армией, с правоохранительными органами эти люди не имели", — подчеркнул Казакевич.

Продемонстрировали также видео с показаниями администраторов канала.

"Нашей целью был вывод людей на площадь, как в 2010 году, но в более масштабном объеме", — сказал мужчина на записи.


"Интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Тем не менее в случае угрозы нацбезопасности... можно"


Во время онлайн-трансляции заместителю министра внутренних дел задали вопрос, не планируется ли использовать российский опыт попытки заблокировать мессенджер Telegram. По мнению Геннадия Казакевича, с технической точки зрения этого сделать нельзя.

"С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух.

Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам", - сказал Геннадий Казакевич»

Что грозит человеку, если он подписан на различные Telegram-каналы? И на каком основании могут придти к подписчику и провести осмотр квартиры?

По словам Геннадия Казакевича, за подписку в нашей стране не предусмотрена ни уголовная, ни административная ответственность.

"Но человек должен отвечать за свои высказывания, которые носят угрожающий и оскорбительный характер. Либо призывы к массовым действиям, нарушающим общественный порядок, безусловно, это является составом административного правонарушения. Именно на это реагирует милиция", - говорит Казакевич.


Уголовное дело блогеров МВД не комментирует. Его расследует Следственный комитет

На вопрос Радио Свабода, за что конкретно задержаны 7 блогеров и администраторов Youtube-каналов и Telegram-каналов (Сергей Тихоновский, Игорь Лосик, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Дмитрий Козлов, Владимир Цыганович, Владимир Неронский), Геннадий Казакевич сразу уточнил, что они уже не задержанные, а арестованные.

"Вопросы обвинения совершения или несовершения преступлений находятся вне компетенции Министерства внутренних дел. Поскольку уголовное дело, по которому они арестованы, расследует Следственный комитет", — заявил Казакевич.
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